ЕСПЧ коммуницировал жалобу Леонида Невзлина

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу бывшего вице-президента ЮКОСа Леонида Невзлина.

Как сообщает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, Невзлин жалуется на нарушение права на справедливое судебное разбирательство по его уголовному делу, связанному с ЮКОСом, а также на политически мотивированное уголовное преследование.