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ЕСПЧ коммуницировал жалобу Леонида Невзлина

29.10.2018

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу бывшего вице-президента ЮКОСа Леонида Невзлина.

Как сообщает руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, Невзлин жалуется на нарушение права на справедливое судебное разбирательство по его уголовному делу, связанному с ЮКОСом, а также на политически мотивированное уголовное преследование.

Невзлина судили заочно и приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации заказных убийств, хищении и неуплате налогов. В жалобе бывший вице-президент ЮКОСа пишет, что государство навязывало ему адвоката, а во время процесса защита не имела доступ к материалам дела. Также Невзлин жалуется на то, что его адвокаты не могли представлять свои аргументы, а сам суд при вынесении приговора использовал недопустимые и косвенные доказательства, передает «Эхо Москвы».

После отъезда из России в 2003 году Невзлин проживает в Израиле.

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