Михаил Ходорковский к столетию комсомола

Сто лет комсомолу. Длинная история. Всякое было. Конечно не то и не столько, как у прямых наследников палачей - «чисторуких чекистов», но тоже хватало…

Когда был там - не знал, когда узнал - уже небыл…

Впрочем даже секретарем райкома побыть не довелось. Вопреки легендам.

Так что впечатление того, кто вступил накануне 60 летия.

Защищать не стану, но и правда многомернее.

В 1977 из 40 человек класса самой обычной московской школы на окраине в комсомол по-моему не взяли двоих - были на учете в милиции (впрочем потом приняли).

Те, кто сегодня рассказывает про «невступление» или родились позже или уж совсем отмороженные или из таких семей, что хотели и могли себе позволить повыеживаться.

Я - нет. Да и чего бы? Родители на заводе «Калибр». Я «на продленке». Коллектив. Интересно…

Устав учить - занудно. Политинформации - смешно, но как сейчас понимаю - полезно. Именно тогда понял, как читать и как анализировать прочитанное на эзоповом языке.

Походы, вечеринки - все как у всех.

Институтский комсомол - настенная газета. Первый опыт «СМИ» 🙂Весело! Стройотряды - «боец», «бригадир» …(не смейтесь - бандюки тоже в комсомоле были:) Разжалование (приползли с бригадой на общее построение по-пластунски, напились так, что идти не могли, но «долг зовет»)… «Картошка», «БАМ», медалька «За доблестный труд»…

Первая жена, сын (ему уже четвертый десяток и двое своих очаровашек - хи-хи).

Знакомство с той, с кем прошли уже 30 лет, кто дождался и терпит меня сейчас:) …

Это все комсомол…

«Фонд молодежной инициативы», вопрос парторга Епишкина: «ты хочешь быть секретарем или заниматься своими хозрасчетными штучками?». Мой дрожащий голос: «хозрасчетными штучками» и его удивленное пожатие плечами, в первый раз рассекшее мою жизнь на «до и после»…

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