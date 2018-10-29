Bloomberg: Россия может потерять миллиарды из-за правил заправки судов

Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что новые правила приведут к резкому падению спроса на высокосернистый мазут. По мнению опрошенных агентством экспертов, российские НПЗ, перерабатывающие нефть с повышенным содержанием серы, не успеют подготовиться к переменам. Bloomberg отмечает, что к концу сентября в России вообще не производили мазута, соответствующего новым нормам IMO. За 2017 год отечественные компании, поставляющие мазут в более чем 100 разных стран, выручили за него примерно $9 млрд. По оценке инвестбанка Wood & Co. Financial Services AS, в 2020 году выручка может сократиться на $3,5 млрд. Эксперты Bloomberg отмечают, что у нефтяных компаний в России есть разные варианты сбыта высокосернистого мазута, однако ни один из них не сможет полностью компенсировать потери от сокращения спроса со стороны судовладельцев.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия готова купить 30% в «Арктик СПГ». Королевство готова вложить в компанию около $ 5 млрд.