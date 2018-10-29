Поддержавший «мусорный» протест мэр Волоколамска ушел с поста

Мэр города Волоколамск Московской области Петр Лазарев сложил с себя полномочия «по состоянию здоровья». Исполнять обязанности главы будет первый заместитель мэра Татьяна Мозырь, передает ТАСС.

В интервью «Медузе» Лазарев не стал отвечать, сам ли он ушел в отставку или его вынудили уйти. По поводу состояния своего здоровья он сказал, что подорвал его, в том числе тогда, когда вместе с жителями боролся против мусорного полигона «Ядрово».

Петр Лазарев поддерживал акции жителей Волоколамска против мусорного полигона «Ядрово», давая разрешения на проведение митингов. В апреле правоохранительные органы провели обыски в доме Лазарева и в администрации городского поселения. Тогда мэр связывал действия полиции с его позицией по мусорному полигону.