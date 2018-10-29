В Кремле прокомментировали штраф для NT

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал штраф, наложенный на журнал The New Times: «Если не будет журнала, то это, конечно, скорее, плохо, чем хорошо. Здесь можно только сожалеть».
«Но, с другой стороны, есть закон. Судя по тому, что известно, журнал получал деньги от иноагентов и не декларировал эту ситуацию в соответствии с нашим законодательством. Здесь в данном случае все в строгом соответствии с действующим законодательством, — отметил представитель Кремля, передает «Интерфакс».
Мировой суд постановил оштрафовать
ООО «Новые Времена», издателя The New Times
и сетевого издания newtimes.ru, за административное правонарушение по статье 13.15.1 , ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Непредоставление либо несвоевременное предоставление редакцией средства массовой информации, вещателем или издателем информации о получении денежных средств, предоставление которой предусмотрено законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации»). Сумма штрафа — 22 млн 250 тыс. руб.