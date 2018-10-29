Из Росреестра пропала пятиэтажная квартира Сечина стоимостью 2 млрд рублей

Из базы данных Росреестра пропала пятиэтажная квартира главы «Роснефти» Игоря Сечина, которая стоит 2 млрд руб.

Об этом в своем Telegram пишет журналист «Собеседника» Олег Ролдугин. Речь идет об обнаруженной The Insider квартире с храмом, кинотеатром и винной комнатой. Она расположена в престижном московском квартале между Остоженкой и Пречистенской набережной. Размер квартиры сопоставим с площадкой для игры в хоккей.

Также Ролдугин напоминает о том, что несколько месяцев назад Сечин снес свой недостроенный, но уже наполовину отделанный дом на Рублевке, а недавно «лишился» там и земли. Теперь участки, получив новые кадастровые номера, перешли в собственность РФ. Таким же образом оказался «приватизирован» и соседний земельный надел дочери главы «Роснефти» Варвары. По мнению журналиста, подобные схемы позволяют скрыть реального владельца недвижимости.

The Insider писал, что квартира Сечина стоит в 11 раз больше, чем компания выделила благотворительным фондам за весь 2017 год. Общие годовые расходы «Роснефти» на спонсорскую «поддержку масштабных проектов» почти вдвое ниже цены жилья Сечина.