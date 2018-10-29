Администрация президента направила в регионы «аудиторов» для проверки губернаторов

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Таким образом администрация президента начинает мониторинг избираемости губернаторов, которым предстоят выборы в 2019 году. Его главная задача — выявить тех, кого нужно заменить, и определить конфигурацию избирательных кампаний для тех, кто останется.
Большинство аудиторов получили по два региона, на каждый они должны потратить примерно по две недели. азета пишет, что Евгений Минченко отправится в Забайкалье, Глеб Кузнецов — в Петербург, Григорий Казанков — в Астраханскую и Волгоградскую области, Олег Матвейчев — в Вологодскую, Дмитрий Орлов — в Челябинскую и Оренбургскую, Павел Данилин — в Ставропольский край и Калмыкию.
Решение замерить политическую ситуацию на местах вызвано результатами сентябрьского голосования, по итогам которого четверо губернаторов, баллотировавшихся при поддержке партии власти и президента, не смогли победить. «Теперь все понимают, что проиграть губернатор может даже без конкуренции. Нужна объективная оценка и текущей обстановки, и тенденций», — приводят «Ведомости» слова источника.
Ранее сообщалось, что в администрации президента РФ обсуждается возможность новых отставок губернаторов весной 2019 года. В частности речь шла о губернаторе Челябинской области Борисе Дубровском.