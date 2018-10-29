В Москве началась акция «Возвращение имен»

Акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» проходит в Москве у Соловецкого камня.

«Этот день — напоминание о трагических страницах в истории страны, когда множество людей были заведомо ложно обвинены в преступлениях, расстреляны или отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения. Точная цифра репрессированных неизвестна до сих пор. По данным общества «Мемориал», только в Москве и только в 1937-1938 годах было расстреляно более 30 тысяч человек. Всего же по Советскому Союзу за годы советской власти к смерти приговорено 1 млн 250 тысяч человек. Людей расстреливали тайно — мы сделаем память о них публичной», — сказала, открывая акцию, исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова, передает «Интерфакс».

Первые имена зачитала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. После нее взяли слово бывший уполномоченный Владимир Лукин и глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов. Акция продлится до 22 часов. Каждый может прийти к Соловецкому камню и зачитать в микрофон имена расстрелянных в годы Большого террора.