Данные сотрудников Сбербанка выложили в интернет

Базу данных сотрудников Сбербанка, в которой содержится свыше 421 тысяч записей с ФИО сотрудников и их логинами для входа в операционную систему, выложили на специализированном форуме phreaker.pro.
Как пишет «КоммерсантЪ», в базе содержатся данные о сотрудниках дочерних организаций Сбербанка, в том числе зарубежных. При этом размер базы превышает численность всех сотрудников группы Сбербанка, которая, согласно данным МСФО по итогам первого полугодия 2018 года, составляла почти 300 тыс. человек. Связано это может быть с тем, что в базе содержатся данные о некоторых уволенных сотрудниках, отмечает газета.