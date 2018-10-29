Данные сотрудников Сбербанка выложили в интернет

Базу данных сотрудников Сбербанка, в которой содержится свыше 421 тысяч записей с ФИО сотрудников и их логинами для входа в операционную систему, выложили на специализированном форуме phreaker.pro.

Как пишет «КоммерсантЪ», в базе содержатся данные о сотрудниках дочерних организаций Сбербанка, в том числе зарубежных. При этом размер базы превышает численность всех сотрудников группы Сбербанка, которая, согласно данным МСФО по итогам первого полугодия 2018 года, составляла почти 300 тыс. человек. Связано это может быть с тем, что в базе содержатся данные о некоторых уволенных сотрудниках, отмечает газета.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что им известно о публикации части адресной книги сотрудников. Опубликованная информация «не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам», заверили в банке. Эта адресная книга доступна всем сотрудникам Сбербанка и «не несет угрозы раскрытия их персональных данных». Эксперты отмечают, что для банка подобная утечка данных несет в первую очередь репутационные риски.