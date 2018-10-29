Уголовное дело завели на вскрывшую себе вены активистку «Другой России»

В отношении активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на выставке полицейской и военной техники «Интерполитех», возбуждено дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе «сотрудники ФСИН».

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на участницу Pussy Riot Марию Алехину. По данным Алехиной, сегодня Шалину выпишут из НИИ имени Склифосовского и завтра доставят на допрос.