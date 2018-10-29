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Уголовное дело завели на вскрывшую себе вены активистку «Другой России»

29.10.2018

В отношении активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на выставке полицейской и военной техники «Интерполитех», возбуждено дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе «сотрудники ФСИН».

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на участницу Pussy Riot Марию Алехину. По данным Алехиной, сегодня Шалину выпишут из НИИ имени Склифосовского и завтра доставят на допрос.

25 октября в рамках акции Шалина вскрыла вены на выставке полицейской и военной техники «Интерполитех». Она залезла на выставленный автозак и разбросала листовки с критикой системы ФСИН. В частности, Шалина говорила о пытках в колониях, голодовке, бунтах заключенных и об использовании рабского труда осужденных.

В 2011 году Таганский суд Москвы приговорил Шалину к трем годам лишения свободы условно признав ее виновной в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, позднее наказание заменили на три года колонии.

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