Уголовное дело завели на вскрывшую себе вены активистку «Другой России»

В отношении активистки незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольги Шалиной, которая вскрыла себе вены на выставке полицейской и военной техники «Интерполитех», возбуждено дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе «сотрудники ФСИН».
Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на участницу Pussy Riot Марию Алехину. По данным Алехиной, сегодня Шалину выпишут из НИИ имени Склифосовского и завтра доставят на допрос.
25 октября в рамках акции Шалина вскрыла вены
на выставке полицейской и военной техники «Интерполитех». Она залезла на выставленный автозак и разбросала листовки с критикой системы ФСИН. В частности, Шалина говорила о пытках в колониях, голодовке, бунтах заключенных и об использовании рабского труда осужденных.
В 2011
году Таганский суд Москвы приговорил Шалину к трем годам лишения
свободы условно признав ее виновной в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному
сговору, позднее наказание заменили на три года колонии.