РБК: врио губернатора Петербурга пойдет на выборы в 2019 году, возможно, самовыдвиженцем

В Кремле в качестве основного варианта устройства будущей власти в Санкт-Петербурге рассматривают участие в выборах 2019 года врио губернатора Александра Беглова.

«Система устроена не так, чтобы человек, назначенный президентом временно исполняющим обязанности, провел в должности какое-то время, а на выборы бы потом не пошел — это слишком сложные технологии», — поясняет близкий к Кремлю источник РБК.



Беглов 15 лет назад уже был временно исполняющим обязанности главы Санкт-Петербурга. В июне 2003 года губернатор Владимир Яковлев ушел в отставку и назначил в качестве врио своего первого заместителя Беглова. Тот исполнял обязанности главы региона в течение почти четырех месяцев, во время избирательной кампании, но сам в ней не участвовал. Выборы выиграла полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Валентина Матвиенко, напоминает РБК.



Сам Беглов через несколько дней после назначения заявил, что пока не определился, будет ли участвовать в губернаторской кампании следующего года.



Беглов может пойти на выборы не от «Единой России», а в качестве самовыдвиженца, говорят два собеседника агентства, близких к Кремлю. От имени Беглова уже подготовлен законопроект, который меняет избирательную систему в регионе, позволяя кандидатам идти на выборы не только от партий, но и в качестве самовыдвиженца.