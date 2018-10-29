Бразилия выбрала президента

Ультраправый кандидат Жаир Болсонару одержал победу на президентских выборах в Бразилии.
Он станет первым президентом, имеющий армейское прошлое после окончания военной диктатуры в Бразилии в 1964-1985 годах, он назначил на посты вице-президента и ключевых министров отставных генералов, сообщает Reuters.
«Мы не можем продолжать флиртовать с социализмом, коммунизмом, популизмом и левым экстремизмом ... Мы собираемся изменить судьбу Бразилии», - сказал Больсаро в приветственном обращении.
Многие бразильцы обеспокоены тем, что Болсонару, поклонник диктатуры и сторонник применения пыток против левых противников, попирает права человека, сокращает гражданские свободы и свободу слова, отмечает Reuters.
Хьюман Райтс Вотч призвала бразильских судей, прокуроров, СМИ и гражданское общество противостоять любой попытке президента, «подорвать демократические права и институты, которые Бразилия кропотливо строила последние три десятилетия».
В своей приветственной речи Болсонару обещал управлять согласно Библии и конституции страны.Несколько сотен демонстрантов протестовали против победы Больсонару в Сан-Паулу, прежде чем полиция разогнала их с использованием слезоточивого газа.