ОВД-Инфо: На акциях в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия» задержали около 60 человек

Об этом пишет ОВД-Инфо. Издание отмечает, что в Москве и Петербурге акции были не согласованы. В столице один из задержанных подрался с активистом движения «Серб». В Петербурге среди задержанных была 12-летняя девочка. В Москве участника акции Георгия Ковалева во время задержания ударили в пах. По словам задержанного, сначала его затащили в автозак и бросили на пол, после чего Ковалев ударился об острый край и повредил левый бок. После этого мужчину ударили в пах. Кто именно это сделал — Ковалев не увидел, пишет ОВД-Инфо. Сообщается, что на задержанных в основном составляют протоколы по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение правил проведения мероприятия). Им грозит до 30 уток ареста.
По делу «Сети» проходят 11 человек. По версии следствия, они состояли в «террористическом сообществе» и планировали взрывы во время президентских выборов. В деле «Нового величия» десять фигурантов. Защита утверждает, что организацию создали сотрудники спецслужб, внедрившиеся в группу молодых людей. Обвиняемые обвинили силовиков в применении пыток.