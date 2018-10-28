В Петербурге задержали участников акции в защиту фигурантов дел «Нового величия» и «Сети»

В Петербурге полиция задержала семерых участников акции в поддержку обвиняемых по делам «Сети» и «Нового величия».

Об этом сообщает «ОВД-Инфо». У одного из первых задержанных был плакат «Защитим детей от ФСБэшных чертей». Задержаны Сергей Акимов, Надежда Калямина, Степан Ганатов, Дмитрий Скурихин, Елена Шендера, Диана Салихова и Павел Мишаков. В Москве на аналогичной акции также начались задержания. Сообщается, что к одному из участников акции подошёл активист «Серб», после чего завязалась драка. Полиция задержала только человека с плакатом.

Ранее власти Петербурга не согласовали митингу в поддержку фигурантов дел «Нового величия» и «Сети» на Марсовом поле.

По делу «Сети» проходят 11 человек, большинство из них — антифашисты и анархисты. По версии следствия, они состояли в «террористическом сообществе» и планировали взрывы во время президентских выборов. В деле «Нового величия» десять фигурантов. Защита утверждает, что организацию создали сотрудники спецслужб, внедрившиеся в группу молодых людей. Обвиняемые заявляли, что силовики применяли к ним пытки.