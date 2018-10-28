В украинском правительстве заявили о возможной потере Закарпатья из-за «пророссийской» Венгрии

Украина может потерять Закарпатье из-за действий Венгрии, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.
Так чиновник прокомментировал изданию «Обозреватель» инцидент с тайной выдачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области. По мнению Туки, это была спецоперация властей Венгрии, которые занимают «исключительно пророссийскую позицию».
В сентябре СМИ сообщили, что гражданам Украины тайно выдают паспорта в консульстве Венгрии в закарпатском городе Берегово. Венгерский консул был объявлен персоной нон-грата на Украине и выслан из страны. Будапешт в ответ выслал украинского дипломата.