В украинском правительстве заявили о возможной потере Закарпатья из-за «пророссийской» Венгрии

Украина может потерять Закарпатье из-за действий Венгрии, заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

Так чиновник прокомментировал изданию «Обозреватель» инцидент с тайной выдачей венгерских паспортов украинцам в Закарпатской области. По мнению Туки, это была спецоперация властей Венгрии, которые занимают «исключительно пророссийскую позицию».

«С первого дня независимости на территории Украины существовало три региона, которые были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти — Крым, Закарпатье и Донецк. Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», — сказал Тука.

В сентябре СМИ сообщили, что гражданам Украины тайно выдают паспорта в консульстве Венгрии в закарпатском городе Берегово. Венгерский консул был объявлен персоной нон-грата на Украине и выслан из страны. Будапешт в ответ выслал украинского дипломата.

