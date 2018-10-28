СМИ сообщают о нападении на рэпера Гуфа

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, обратился в полицию Москвы с заявлением об избиении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Долматов написал заявление в ночь на 28 октября. По данным источника агентства, избиение произошло в баре неподалеку от метро «Таганская». Концертный директор рэпера Эдгар Кеосаян сказал, что ничего не знает об инциденте.В пресс-службе управления МВД по Москве ТАСС подтвердили факт обращения в полицию мужчины 1979 года рождения.

NT

Гуф является сооснователем и участником группы CER, а также сооснователем лейбла «ЦАО Records».