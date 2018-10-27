В Тольятти по просьбе прокуратуры отменили концерт рэпера Хаски из-за «каннибализма»

В Тольятти по просьбе прокуратуры был отменен концерт рэпера Хаски, который должен был состояться 2 ноября.

Об этом сообщается на странице мероприятия «ВКонтакте». В клуб, где должен был пройти концерт, зашли представители прокуратуры и настоятельно рекомендовали его отменить. «Представители клуба не смогли перечить прокуратуре и отказали нам в аренде, расторгнув договор. Другой площадки в Тольятти, увы, нет», — говорится в сообщении.

Хаски на своей страничке «ВКонтакте» пояснил, что претензии прокуратуры связаны с песней «Поэма о родине», в которой ведомство обнаружило призывы к каннибализму.

«Помимо прочего в моих песнях нашли оскорбления чувств верующих, пропаганду нацизма и полового разврата. Никакой лингвистической экспертизы, конечно же, нет — только тупой деревянный шантаж», — написал Хаски.

По его словам, прокуратура препятствует проведению его концертов в Нижнем Новгороде, Самаре и Перми.