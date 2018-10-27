Экс-зампрокурора Башкирии арестовали по делу о взятке в 10 млн рублей

Басманный суд Москвы арестовал бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова.

Об этом сообщает «Интерфакс». Горбунова арестовали до 26 декабря. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие считает, что Олег Горбунов и его коллега Артур Шаретдинов получили взятку от первого заместителя главы администрации Уфы. Он якобы заплатил им для того, чтобы не допустить возбуждения уголовного дела, связанного с программой переселения людей из аварийного жилья. Размер взятки — 10 млн руб.