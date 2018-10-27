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Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнения на Кубани

27.10.2018

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву определить, какую помощь нужно оказать пострадавшим от наводнения на Кубани. 

Об этом говорится на сайте Кремля. Президент провел совещание с Кондратьевым и Зиничевым, на котором обсуждали меры по ликвидации последствий наводнения.

«К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят. Нужно сделать все для того, чтобы людям помочь, и если нужна помощь федерального центра, Москвы, то прошу вас тоже сформулировать эти потребности», — сказал Путин.

По словам Зиничева, главная задача спасателей сейчас — восстановление водо- и энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за наводнения в Краснодарском крае достигло 60 человек.

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