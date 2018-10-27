Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнения на Кубани

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву определить, какую помощь нужно оказать пострадавшим от наводнения на Кубани.

Об этом говорится на сайте Кремля. Президент провел совещание с Кондратьевым и Зиничевым, на котором обсуждали меры по ликвидации последствий наводнения.

«К сожалению, не обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени, в некоторых населенных пунктах люди еще без электричества сидят. Нужно сделать все для того, чтобы людям помочь, и если нужна помощь федерального центра, Москвы, то прошу вас тоже сформулировать эти потребности», — сказал Путин.