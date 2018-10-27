Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнения на Кубани

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву определить, какую помощь нужно оказать пострадавшим от наводнения на Кубани.
Об этом говорится на сайте Кремля. Президент провел совещание с Кондратьевым и Зиничевым, на котором обсуждали меры по ликвидации последствий наводнения.
По словам Зиничева, главная задача спасателей сейчас — восстановление водо- и энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за наводнения в Краснодарском крае достигло 60 человек.