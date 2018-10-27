Число пострадавших из-за наводнения на Кубани достигло 60 человек

Число пострадавших из-за наводнения в Краснодарском крае достигло 60 человек.
Об этом сообщает «КП-Кубань». Источник в экстренных службах Кубани рассказал изданию, что 9 человек госпитализированы, 51 получил медицинскую помощь амбулаторно.
Из-за сильных осадков в Краснодарском крае 18 населенных пунктов затоплены. Разрушен мост на дороге от Туапсе до Майкопа. Сообщалось о шести погибших из-за наводнения.
Об этом сообщает «КП-Кубань». Источник в экстренных службах Кубани рассказал изданию, что 9 человек госпитализированы, 51 получил медицинскую помощь амбулаторно.
Из-за сильных осадков в Краснодарском крае 18 населенных пунктов затоплены. Разрушен мост на дороге от Туапсе до Майкопа. Сообщалось о шести погибших из-за наводнения.