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Число пострадавших из-за наводнения на Кубани достигло 60 человек

27.10.2018

Число пострадавших из-за наводнения в Краснодарском крае достигло 60 человек.

Об этом сообщает «КП-Кубань». Источник в экстренных службах Кубани рассказал изданию, что 9 человек госпитализированы, 51 получил медицинскую помощь амбулаторно.

Из-за сильных осадков в Краснодарском крае 18 населенных пунктов затоплены. Разрушен мост на дороге от Туапсе до Майкопа. Сообщалось о шести погибших из-за наводнения.



 






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