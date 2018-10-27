Юриста ФБК Жданова оштрафовали на 250 тыс. рублей

Симоновский суд Москвы оштрафовал юриста Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова на 250 тыс. руб. по статье о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Об этом сам Жданов написал в своем Twitter. По словам главы штаба Алексея Навального Леонида Волкова, поводом штрафа стало участие юриста в онлайн-трансляции акций против пенсионной реформы 9 сентября. При этом Волков указывал на то, что трансляция велась не из России, а действие КоАП распространяется лишь правонарушения, совершенные в РФ.

25 октября Ивана Жданова задержали у метро и отвезли в ОВД Даниловское.