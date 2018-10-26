В США перехвачены очередные подозрительные посылки противникам Трампа

Федеральное бюро расследований перехватило еще две подозрительные посылки.

Об этом сообщает телеканал NBC News. Одна посылка была адресована сенатору от Демократической партии Кори Букеру. Она стала одиннадцатой по счету, обнаруженной за последние дни.

Вторая посылка была адресована директору национальной разведки США Джейемсу Клэпперу. Пакет обнаружили в Нью-Йорке.

С 22 октября посылки со взрывными устройствами получили ряд политиков и общественных деятелей, в том числе Барак Обама, Хиллари Клинтон, миллиардер Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Адресаты известны своей критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Правоохранительные органы считают, что отправителем является один и тот же человек.