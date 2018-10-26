Центробанк не стал повышать ключевую ставку

Банк России решил оставить ключевую ставку на уровне 7,5%.Решение принято по итогам заседания совета директоров. В сообщении Центробанка говорится, что ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась и Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, принимая во внимание динамику инфляции и экономики относительно прогноза, а также учитывая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. «Газета.ru» приводит мнениечлена правления ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» Андрея Хохрина, который считает, что противоречивый набор факторов влияния на денежно-кредитную политику не позволяет сделать однозначный выбор в пользу повышения или понижения ключевой ставки с нынешних 7,5%.

«Что способно толкать ставку вверх? Это глобальный тренд ужесточения монетарной политики. Ставка ФРС последовательно повышается, Европа близка к повышениям. Но разрыв ставок в резервных валютах и рубле слишком велик, чтобы именно данный фактор был решающим», — рассуждает эксперт.

14 декабря состоится очередное заседание совета директоров Центробанка. На нем будет еще раз рассматриваться вопрос о значении ключевой ставки.