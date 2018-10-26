В бывшем общежитии Чепиги скрывали детей сотрудников разведки за личностями стариков

Руководство Генштаба Минобороны в 2011 году издало распоряжение засекретить детей сотрудников Главного разведывательного управления, проживающих в ведомственном общежитии на улице Маршала Бирюзова.

В этом же общежитии жил Анатолий Чепига, который подозревается в причастности к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом говорится в расследовании журналиста Сергея Канева и Центра «Досье». Детям сотрудников в графе «дата рождения» добавили по 100 лет к реальному возрасту. На тот момент в здании проживало 56 детей.

По словам источника «Досье» в военном ведомстве, конспирация вскрылась, когда Пенсионный фонд РФ в очередной раз сверял списки столичных пенсионеров и внезапно обнаружил неучтенных столетних жителей, компактно проживающих в двух домах. Сотрудники ПФР решили, что это какая-то мошенническая схема и планировали обратиться в полицию, но им своевременно помешало Минобороны. Попытка отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта. В покушении Лондон обвинил Москву. Однако Кремль обвинения отрицает. Российские и британские гражданские расследователи назвали исполнителями покушения предполагаемых сотрудников спецслужб Анатолия Чепигу и Александра Мишкина.