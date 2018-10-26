Опубликовано завещание Олега Сенцова

Украинское издание «Громадське» опубликовало завещание режиссера Олега Сенцова, который отбывает срок в российской колонии.

«Я, Сенцов Олег Геннадьевич, находясь в здравом уме и твердой памяти завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно «Носорог», «Кай», а также написанные мной в неволе «Блистательный мир», «Вороны» и «Кристи» моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов. Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверено моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18», — говорится в документе.

Олег Сенцов с 14 мая держал голодовку в российской колонии, где отбывает 20-летний срок по обвинению в подготовке терактов. Он требует освободить украинских политзаключенных. 5 октября он сообщил, что вынужден прекратить голодовку под угрозой принудительного кормления.

Накануне Парламент Европейского союза присудил Сенцову премию имени Сахарова «За свободу мысли». Она присуждается за достижения в области защиты прав человека.