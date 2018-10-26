Горбачев заявил о начале новой гонки ядерных вооружений

Об этом Горбачев сказал в колонке The New York Times. По мнению бывшего президента СССР, Вашингтон стремится подорвать основы мировой системы безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. Об этом свидетельствует планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Администрация
президента Дональда Трампа хочет избавить свою страну от любых обязательств, уверен Горбачев.
«При наличии достаточной политической воли любые проблемы соблюдения существующих договоров могут быть решены. Но, как мы видели в течение последних двух лет, президент Соединенных Штатов преследует совершенно иную цель — это освобождение Соединенных Штатов от любых обязательств, любых ограничений, и не только в отношении ядерных ракет», — пишет Горбачев.
Горбачев также охарактеризовал подписанный им договор о РСМД как «грандиозное достижение».
21 октября Дональд Трамп объявил о намерении выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его мнению, Россия регулярно нарушает положения этого документа. В Кремле заявили заявил об угрозе начала новой гонки вооружений при отказе стран от подобных стратегических договоров.