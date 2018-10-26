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Зампрокурора Башкирии пытался бежать из страны после получения взятки

26.10.2018

В отношении первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова и заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью ведомства Артура Шаретдинова возбудили уголовное дело о получении взятки.

10 млн руб. они получили от первого заместителя главы администрации Уфы за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях чиновников города при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Горбунов пытался покинуть Россию через аэропорт Шереметьево, но был задержан, сообщили в СК

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