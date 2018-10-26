ФСО отследит влияние майского указа на жизнь россиян

Помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил поручить Федеральной службе охраны и Общероссийскому народному фронту контролировать выполнение нового майского указа Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК. Издание ссылается на письмо Белоусова президенту. На документе стоит резолюция Путина «согласен». По задумке Белоусова, ФСО должна оценивать выполнение указа с учетом существенности влияния на качество жизни граждан.

РБК пишет, что ФСО регулярно проводит социологические опросы по регионам. Об этом изданию рассказал источник, близкий к руководству одного из регионов и знакомый с подобными исследованиями. В 1990-х годах закрытыми опросами для руководства страны занималось Федеральное агентство правительственной связи и информации, в 2003 году оно влилось в Федеральную службу охраны, отмечает РБК. Однако, по мнению директора Института здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, которое приводит издание, ни у ОНФ, ни у ФСО пока нет инструментария для объективного наблюдения за ходом выполнения поручения президента.

Согласно новому майскому указу Владимира Путина, Россия должна к 2024 году добиться повышения продолжительности жизни и снижения уровня бедности.

