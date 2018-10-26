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Глава Крыма Аксенов попросил Бортникова вернуть выделенные на взятки деньги

26.10.2018

Глава Крыма Сергей Аксенов просил директора ФСБ Александра Бортникова вернуть более 2 млн руб., выданных им на взятки крымским чиновникам. 

Об этом сам Аксенов рассказал в эфире «Дождя». Комментируя задержание вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, Аксенов заявил, что давал собственные деньги для оперативных действий по задержанию подозреваемых во взяточничестве чиновников. 

«У меня сегодня более двух миллионов рублей находятся как вещдоки в различных уголовных делах, переданы различным товарищам по взяткам», — сказал он.

По словам главы Крыма, летом он был на приеме у Бортникова и просил его как можно быстрее вернуть эти деньги. Аксенов подчеркнул, что «ограничен в ресурсе».

Виталия Нахлупина задержали в Москве 17 октября. Сотрудники ФСБ провели обыски в правительстве республики и задержали еще около 20 чиновников, в том числе заместителя председателя Комитета конкурентной политики Ярослав Сливка и бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского. Источник РБК в руководстве Крыма сообщал, что задержания связаны с дорожными тендерами и строительством трассы «Таврида». Басманный суд Москвы арестовал Нахлупина по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

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