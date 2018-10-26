Левый запрос

42% россиян говорят, что в стране нет партии, выражающей их интересы. Идеальная «народная» партия, по их мнению, должна поддерживать диалог с населением (34%) и отчитываться перед ним (32%), выдвигать на выборы простых людей (21%), бороться с правительством (17%) и не иметь среди своих сторонников чиновников и олигархов (15%). Главными ее приоритетами должны быть увеличение зарплат и пенсий (32%), борьба против коррупции (29%) и за справедливость (27%), пишут «Ведомости».

Эксперты из «Минченко консалтинга» в докладе «Новая политическая реальность и риски антиэлитной волны в России» приводят несколько вариантов ответа на этот запрос, которые могут быть использованы для моделирования Госдумы-2021 и обеспечения стабильного транзита власти в 2024 году. Самым высоким потенциалом обладает комбинация технологий перехвата популистской риторики в сочетании с ребрендингом партии власти, размыванием оппозиционного поля и партнерским левопопулистским проектом. Такие сценарии могут быть реализованы, в частности, при возвращении партиям права на создание избирательных блоков, что позволит провести ребрендинг партии власти и быстро сформировать партнерский проект – например, путем перезапуска «Справедливой России». Если с партсистемой ничего не делать, то в Думе-2021 партии власти, возможно, придется вступить в коалицию, например, с ЛДПР.

Среди возможностей для перезагрузки партсистемы авторы доклада выделяют возвращение партийных блоков, переход на мажоритарные выборы (это способствует формированию двухпартийной системы), снижение проходного барьера в Госдуму, сокращение госфинансирования партий. Помимо наиболее реалистичного нового проекта на базе «Справедливой России» возможно также укрепление и укрупнение альтернатив «Единой России», создание новой партии из спойлеров и малых партий вместо КПРФ.