После гибели людей при наводнении в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам после гибели людей в результате наводнения на Кубани.

«По данным следствия, резкое ухудшение погодных условий и выпадение обильных осадков в Туапсинском районе привели к смерти 71-летней женщины, ее тело было обнаружено у своего частного дома в селе Кривенковском. Позднее в этом же населенном пункте в затопленной водой квартире на 1-м этаже было обнаружено тело 81-летнего мужчины. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы их смерть наступила в результате асфиксии при утоплении в воде», — говорится в сообщении СК.

Также следователям сообщили об исчезновении в Туапсе 67-летней женщины, упавшей из-за сильного потока воды в водосточную яму, после чего ее унесло течением. Кроме того, следователи выехали на места происшествий по сообщениям об обнаружении тел трех человек в станице Кабардинской Апшеронского района и тела мужчины в городе Хадыженске. По данным фактам организованы доследственные проверки.