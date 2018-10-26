Навальный решил вернуть дачу Золотова в госсобственность

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального потребовал изъять дачу главы Росгвардии Виктора Золотова, которая ранее принадлежала государству.

«Я решил, что генерал Золотов должен отдать свою дачу. Не мне, конечно <…> Мы начнем публичную борьбу за то, чтобы дача Золотова, абсолютно неправомерно изъятая, фактически украденная у государства, вернулась государству обратно», — сказал политик в своей программе на YouTube-канале «Навальный Live».

ФБК направил соответствующее заявление в Росимущество.Ранее Навальный рассказал о дорогой недвижимости семьи Золотова, в частности он говорил о даче генерала, где ранее жил Анастас Микоян.