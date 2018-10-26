Избирком Приморья начал прием документов у кандидатов на пост губернатора

Документы для участия в борьбе за пост губернатора Приморья в региональный избирком подал врио губернатора края Олега Кожемяко, кандидатуры выдвинули ЛДПР, «Партия Роста» и «Зеленых».

«Выдвинулся как самовыдвиженец. Считаю, что Приморью нужен человек, который может объединить все партии и политические силы, чтобы решить проблемы, которые накопились в крае», — сказал врио Кожемяко, передает «Интерфакс».

Региональное отделение партии «Зеленые» выдвинуло бывшего замруководителя Росприроднадзора Олега Митволя. От «Партии Роста» в гонке примет участие глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко. Депутат Госдумы Андрей Андрейченко выдвинут от ЛДПР. Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Итоги первых были отменены из-за нарушений. Во втором туре участвовали врио губернатора Андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой Россией», и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. На его место был назначен Кожемяко, занимавший должность губернатора Сахалинской области.