В США перехватили предназначающиеся демократам «подозрительные» посылки

Об этом пишет Reuters. Посылки предназначались бывшему вице-президенту Джо Байдену и актеру Роберту Де Ниро. Ни одна из них не взорвалась. Подозрительный пакет, адресованный Байдену, был найден на почтовом отделении в округе Нью-Касл в штате Делавэр. Reuters также пишет о подозрительных посылках, направленных бывшему директору ЦРУ и критику президент Дональда Трампа Джону Бренану и члену Палаты представителей Максим Уотерс.
Ранее правоохранительные органы США перехватили несколько бомб, которые были направлены бывшему президенту США Бараку Обаме, Биллу и Хиллари Клинтон и миллиардеру Джорджу Соросу. Из-за угрозы взрыва также было эвакуировано здание с офисом CNN в Нью-Йорке. Полиция считает, что во всех случаях посылки отправлял один и тот же человек. Его мотивы пока неизвестны.