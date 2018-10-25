Путин предложил прокуратуре заниматься поиском иностранных счетов чиновников

Соответствующий документ размещен на сайте парламента. По закону, высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам из России нельзя открывать, иметь счета и хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках. Запрет введен и на владение или пользование иностранными финансовыми инструментами.
В документе предлагается, чтобы прокуратура проверяла, соблюдается ли запреты, а в случае если представителям надзорного ведомства эти данные от иностранных органов получить будет невозможно, прокуратуре, согласно законопроекту, нужно будет направить запрос в российский Центробанк. Регулятор, в свою очередь, должен будет обратиться в центральный банк или иной орган надзора иностранного государства.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина уже заявила об отсутствии замечаний относительно предложения президента.