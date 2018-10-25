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Путин предложил прокуратуре заниматься поиском иностранных счетов чиновников

25.10.2018

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому Генпрокуратура должна быть наделена полномочиями связываться при проверках с компетентными органами иностранных государств и выяснять, соблюдаются ли антикоррупционные запреты в отношении отечественных чиновников.

Соответствующий документ размещен на сайте парламента. По закону, высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам из России нельзя открывать, иметь счета и хранить наличные денежные средства и ценности в зарубежных банках. Запрет введен и на владение или пользование иностранными финансовыми инструментами.

В документе предлагается, чтобы прокуратура проверяла, соблюдается ли запреты, а в случае если представителям надзорного ведомства эти данные от иностранных органов получить будет невозможно, прокуратуре, согласно законопроекту, нужно будет направить запрос в российский Центробанк. Регулятор, в свою очередь, должен будет обратиться в центральный банк или иной орган надзора иностранного государства.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина уже заявила об отсутствии замечаний относительно предложения президента.

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