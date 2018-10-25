Активистка «Другой России» вскрыла вены на полицейской выставке

«Медуза» со ссылкой на участницу

Pussy Riot

Марию Алехину. Инцидент произошел на

Активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Ольга Шалина вскрыла вены на полицейской выставке в Москве.Об этом пишетвыставке полицейской и военной техники «Интерполитех». Шалину задержали и доставили в НИИ им. Склифосовского. Во время акции она залезла на выставленный автозак и разбросала листовки с критикой системы ФСИН. В частности, Шалина говорила о пытках в колониях, голодовке, бунтах заключенных и об использовании рабского труда осужденных.«Кого может исправить такая система, где надзиратели совершают не меньше преступлений, чем заключенные? Бандиты и мошенники в погонах вредят стране и обществу. Мы требуем соблюдения прав заключенных, расследования всех фактов нарушений сотрудников ФСИН и действительного наказания виновных», — цитирует листовку «Медуза».«Интерполитех» — это ежегодная выставка средств обеспечения безопасности государства. Организаторы мероприятия — МВД, ФСБ и Национальная гвардия.