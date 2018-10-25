Сечин обвинил США в попытках управлять нефтяным рынком

Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин, выступая на XI Евразийском экономическом форуме в Вероне, обвинил США в попытках регулировать нефтяной рынок.Сечин заявил, что санкциями США ведут неконкурентную, нерыночную борьбу с другими игроками рынка, передает газета «Ведомости»

«На США пришлось лишь около 0,6% потерь от введенных против России санкций, в то время как на Германию – целых 40% потерь...Отмечу, что в ряде секторов — сланцевая добыча, экспорт вооружения — американская экономика, скорее, прагматично выиграла за счет вводимых против других стран санкций. Стоит задаться вопросом — не было ли это простой формой поддержки внутреннего производителя за счет мирового сообщества?» — заявил Сечин.

При этом, по мнению руководителя «Роснефти», нынешние цены на нефть комфортны для бизнеса и отражают баланс спроса и предложения. Рынок нефти сбалансирован на уровне 100 млн баррелей в сутки. Однако даже этой стабильности угрожают действия США, уверен Сечин.

«Уже в краткосрочном периоде «казначейские войны» в США могут привести к серьезной разбалансировке нефтяного рынка», — отметил Игорь Сечин.

Руководитель «Роснефти» уверен, что свободные мощности ОПЕК — самые низкие за десятилетие — не компенсируют выпадающей добычи, выбывающей, в основном, по вине администрации США. При этом уровень инвестиций в разведку и добычу нефти в 2018 году по-прежнему недостаточен для ее устойчивого долгосрочного роста, сказал Сечин.

23 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $77 за баррель. Таких показателей не было с 10 сентября.