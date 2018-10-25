﻿Независимый топливный союз предупредил о росте цен на бензин

Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента союза Павла Баженова. Ону уверен, что власти постепенно начнут отпускать цены, чтобы избежать взрывного роста в 2019 году из-за роста акцизов и налогов. Рост может составить до 6,5–7%, пишет РБК.
Один из основных признаков скорого роста цен на АЗС — рост оптовых цен на бирже, которые нефтяники по договоренности с правительством также до сих пор пытались сдерживать, отмечает издание. За первые три недели октября оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 3,37%, до 50,762 тыс. руб за тонну, на АИ-95 — на 1,71%, до 55,7 тыс. руб. за тонну, на зимнее дизельное топливо — на 4,31%, до 55,9 тыс. руб. за тонну. При этом летом оптовые цены практически не росли. РБК, со ссылкой на источник, близкий к одному из профильных министерств, сообщает, что власти не собираются отпускать цены на бензин так как сейчас усилия правительства направлены на то, чтобы «аккуратно войти в январь» с низкими ценами.
По данным Московской топливной ассоциации, на 22 октября средняя цена литра бензина АИ-92 в столице составила 42,09 руб., АИ-95 — 45,75 руб.