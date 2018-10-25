Close

﻿Независимый топливный союз предупредил о росте цен на бензин

25.10.2018

По данным Независимого топливного союза до конца 2018 года цены на топливо на заправках вырастут на 2–3 руб. за литр.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента союза Павла Баженова. Ону уверен, что власти постепенно начнут отпускать цены, чтобы избежать взрывного роста в 2019 году из-за роста акцизов и налогов. Рост может составить до 6,5–7%, пишет РБК.

Один из основных признаков скорого роста цен на АЗС — рост оптовых цен на бирже, которые нефтяники по договоренности с правительством также до сих пор пытались сдерживать, отмечает издание. За первые три недели октября оптовые цены на бензин АИ-92 выросли на 3,37%, до 50,762 тыс. руб за тонну, на АИ-95 — на 1,71%, до 55,7 тыс. руб. за тонну, на зимнее дизельное топливо — на 4,31%, до 55,9 тыс. руб. за тонну. При этом летом оптовые цены практически не росли. РБК, со ссылкой на источник, близкий к одному из профильных министерств, сообщает, что власти не собираются отпускать цены на бензин так как сейчас усилия правительства направлены на то, чтобы «аккуратно войти в январь» с низкими ценами.

По данным Московской топливной ассоциации, на 22 октября средняя цена литра бензина АИ-92 в столице составила 42,09 руб., АИ-95 — 45,75 руб.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.