Депутатам Госдумы разрешили отказаться от ежемесячной надбавки к пенсии

Госдума РФ приняла поправки в законодательство, которые позволяют депутатам добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Для этого они должны будут подать заявление на имя министра труда и социальной защиты. Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.
Как подчеркивают в парламенте, отказ от надбавки к пенсии обратной силы иметь не будет, он является «безусловным и не подлежащим отзыву».
На доплату к пенсии имеют право депутаты, проработавшие в Госдуме не менее пяти лет. При стаже от пяти до 10 лет надбавка составляет 55% денежного вознаграждения, при стаже свыше 10 лет — 75%.
Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, составляет
84 тыс. 774 руб. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата
составляет 46 тыс. 626 руб. при исполнении обязанностей от пяти до 10
лет и 63 тыс. 581 руб. при исполнении обязанностей 10 лет и более.