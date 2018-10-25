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Депутатам Госдумы разрешили отказаться от ежемесячной надбавки к пенсии

25.10.2018

Госдума РФ приняла поправки в законодательство, которые позволяют депутатам добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Для этого они должны будут подать заявление на имя министра труда и социальной защиты. Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Как подчеркивают в парламенте, отказ от надбавки к пенсии обратной силы иметь не будет, он является «безусловным и не подлежащим отзыву».

На доплату к пенсии имеют право депутаты, проработавшие в Госдуме не менее пяти лет. При стаже от пяти до 10 лет надбавка составляет 55% денежного вознаграждения, при стаже свыше 10 лет — 75%.

Денежное вознаграждение депутата, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, составляет 84 тыс. 774 руб. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата составляет 46 тыс. 626 руб. при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 руб. при исполнении обязанностей 10 лет и более.

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