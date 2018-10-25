Депутатам Госдумы разрешили отказаться от ежемесячной надбавки к пенсии

Госдума РФ приняла поправки в законодательство, которые позволяют депутатам добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. Для этого они должны будут подать заявление на имя министра труда и социальной защиты. Закон должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Как подчеркивают в парламенте, отказ от надбавки к пенсии обратной силы иметь не будет, он является «безусловным и не подлежащим отзыву».