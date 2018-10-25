МБХ — к 15-летию дела "ЮКОСа"

15 лет назад я был задержан в аэропорте Новосибирска и началась моя 10 летняя тюремная эпопея.

«Дело ЮКОСа», как его стали называть после, заставило бизнес покорно принять безумный коррупционный «налог», в конце концов сломавший хребет росту российской экономики.

Одновременно это дело стало первым фантастическим успехом путинской пропаганды, на долгие думаю 20 лет исказившей восприятие мира «путинским большинством».

Сегодня большинство заставили забыть, что причиной конфликта, стал мой доклад Путину «О коррупции в России» от 19 февраля 2003. Он частично сохранился в сети. Уголовные дела возникли спустя месяц. Поручение было дано немедленно.

Замечу - в докладе я говорю о консенсусной оценке в 30 млрд дол коррупционных издержек. Всего через 5 лет зам генпрокурора Буксман проговаривается уже о 300!!! млрд. В 10 раз больше! Боюсь думать что это сегодня.

Я по-прежнему пребываю в оторопи, как пропаганда умудрилась вбить в головы умных людей абсолютно искаженную реальность!

«Скважинной жидкости не существует» - тем не менее из скважин добывают именно ее и я даже принес образец в зал суда.

«Юкос продавал нефть заграницу по трансфертным ценам» - этого нет даже в обвинении!

«Юкос обанкротили за неуплату налогов» - а ведь сам Путин оговорился 19 февраля, что мы прошли проверку. Достаточно посмотреть «арбитражное решение». Основное - у Юкоса тупо изъяли весь НДС и умножили его на три «штрафами». Недаром Антон Иванов (тогдашний председатель арбитражного суда) признал: «в деле Юкоса нам гордиться нечем».

К слову - этот наглый грабеж придумал тогдашний глава налоговой службы - Сердюков, позже награжденный местом министра обороны. Только вот привычки остались…

Но оказалось, что пропаганда не всесильна - когда спустя 5 лет после первого приговора стали лепить второй - что я украл всю нефть, добытую Юкосом, а он «Юкос» - не уплатил с украденного у него налоги - головы людей не выдержали и в них стали закрадываться сомнения…