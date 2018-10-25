«Левада-центр»: Только 3% россиян верит в отравление Скрипалей отечественными спецслужбами

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Левада-центром». 56% опрошенных респондетов заявили, что отравить Скрипалей мог кто угодно. Еще 28% предположили, что к отравлению причастны британские спецслужбы, а 13% опрошенных«Левада-центром» затруднились ответить на вопрос о виновниках преступления в Солсбери. При этом, согласно результатам опроса, общая информированность российских граждан об инциденте в выросла. В марте доля тех россиян, кто внимательно следил за этой темой или много о ней слышал, составляла 46%. Сейчас это число увеличилось до 51%.
Опрос проводился 18-24 октября. В нем приняли участие 1600 человек в 136 населенных пунктах в 52 регионах России.
Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года. В попытке убийства Лондон обвинил Москву. Однако Кремль обвинения отрицает. Российские и британские гражданские расследователи назвали исполнителями покушения предполагаемых сотрудников спецслужб Анатолия Чепигу и Александра Мишкина.