Дмитрий Киселев призвал академиков определить границы свободы самовыражения

Телеведущий, гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на общем собрании Российской академии образования обратился к академикам с просьбой «определить границы невозможного и границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова».

Как сообщает «КоммерсантЪ», Киселев подчеркнул, что свобода слова должна быть ограничена «не административным методом, а в результате общественной, научной дискуссии».