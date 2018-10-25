Дмитрий Киселев призвал академиков определить границы свободы самовыражения

Телеведущий, гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на общем собрании Российской академии образования обратился к академикам с просьбой «определить границы невозможного и границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова».
Как сообщает «КоммерсантЪ», Киселев подчеркнул, что свобода слова должна быть ограничена «не административным методом, а в результате общественной, научной дискуссии».«Нам предстоит создать новую светскую этику, которая будет принята обществом. Нет эффективного общества без внутренних запретов. И эта задача очень актуальная для Российской академии образования», — сказал Киселев.
Ранее Киселев говоря в своей программе о фильме «Праздник», действие которого происходят в блокадном Ленинграде, предложил «сузить диапазон свободы слова в России». Сюжет фильма выстроен вокруг семьи, живущей «на особом положении», которая собирается встретить Новый Год. Картина еще не вышла, но уже вызвала критику со стороны Российского военно-исторического общества.