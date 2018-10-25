В России может появиться возможность отзывать депутатов и мэров

У граждан России в скором времени может появиться возможность отзывать депутатов и мэров городов.
Об этом пишет газета «Ведомости». Издание отмечает, что Российский фонд свободных выборов, одним из учредителей которого является Центризбирком, представил проект структуры будущего кодекса о выборах и референдумах. Кодекс должен будет состоять из двух частей – общей и особенной. Последняя регулирует порядок проведения выборов в органы власти разного уровня. Там появится специальный раздел, посвященный порядку отзыва депутатов, глав регионов и мэров. Действующее с 2012 года законодательство предусматривает только отзыв губернатора, пишет газета.
Разработкой кодекса занимается Московский государственный университет. Вуз получил соответствующий контракт летом 2017 года.