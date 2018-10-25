«Союз-2» успешно вывел на орбиту спутник Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» после старта с космодрома Плесецк успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, сообщили в Роскосмосе.

«В расчетное время космический аппарат Минобороны России был выведен на целевую орбиту, и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально», — говорится в сообщении госкорпорации.

Это третий пуск «Союза-2» с космодрома Плесецк в 2018 году и первый запуск ракеты-носителя семейства «Союз» после аварии с ракетой-носителем «Союз-ФГ» 11 октября.