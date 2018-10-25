В Минобороны РФ обвинили США в управлении атаковавшими Хмеймим дронами

Беспилотники, атаковавшие российскую базу Хмеймим в Сирии, управлялись с самолета-разведчика США Poseidon-8, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«13 дронов шли единым боевым порядком, управляемые общей командой. В это время американский самолет-разведчик Poseidon-8 барражировал в акватории Средиземного моря в течение восьми часов», — цитирует Фомина ТАСС

По словам Фомина, когда беспилотники столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления. «Так вот ручное управления осуществляет не крестьянин какой-то, а нормальный, оснащенный современной техникой Poseidon-8. Он взял на себя ручное управление», — отметил замминистра.

«Когда эти 13 дронов наткнулись на нашу завесу радиоэлектронной борьбы, они отошли на определенное расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать. Далее они были уничтожены», — заявил Фомин.

Он не уточнил, когда именно произошла эта атака, но ранее в Минобороны сообщали, что в ночь на 6 января боевики массировано использовали беспилотные летательные аппараты при атаке на базу Хмеймим и пункт материального обеспечения флота в Тартусе. Семь аппаратов были сбиты, над шестью удалось получить управление с помощью средств радиоэлектронной борьбы.