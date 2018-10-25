Два человека погибли в результате паводка в Краснодарском крае

Жертвами паводка в Туапсинском районе Краснодарского края стали два человека, сообщил глава района Анатолий Русин.

«По предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации погибли два человека, еще два человека пострадали. Кроме этого, один человек числится пропавшим без вести, ведутся его поиски», — сказал глава района «Интерфаксу».

Из-за обильных осадков в районе частично затоплены 19 населенных пунктов, нарушено железнодорожное сообщение. В соседнем Апшеронском районе в шести населенных пунктах оказались подтоплены 714 домовладений в городе Хадыженск, на хуторе Кабардинская, в станице Куринская, поселках — Старый Куринский, Городок, Станционный. Эвакуированы более 360 человек.