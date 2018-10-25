Путин назначил врио главы Забайкалья

Жданова, возглавлявшая регион с 2016 года, заявила об отставке 11 октября. Осипов ранее работал первым замглавы Минвостокразвития.
На встрече с президентом Осипов попросил о поддержке региона, сообщают в Кремле.
«В настоящее время подготовлена и начата реализация ряда крупных проектов в Забайкальском крае <…> Для их успешного, устойчивого функционирования необходима обеспечивающая инфраструктура, включая создание социальных объектов для нужд сотрудников создаваемых предприятий. Прошу вашей поддержки по разработке плана социального обеспечения точек роста Забайкальского края <…> В целом просил бы вашей поддержки, содействия в распространении тех мер и инструментов поддержки, которые распространены сейчас на Дальнем Востоке. Это создание территорий опережающего развития, инфраструктурные субсидии для инвестиционных проектов, которые реализуются, предоставление гражданам бесплатно одного гектара земли», — сказал Осипов.