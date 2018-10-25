Пропавший информатор «Новой газеты» пришел в полицию

В полицию Кировского района Санкт-Петербурга обратился Валерий Амельченко, попросив прекратить свой розыск, объявленный после заявления корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова.
Как пишет «Фонтанка», Амельченко заявил, что преступлений в отношении него не совершалось.Ранее о его исчезновении рассказал журналист «Новой газеты» Денис Коротков. По его словам, вечером 2 октября он встречался со своим информатором, через несколько часов Амельченко перезвонил журналисту и сообщил, что, похоже, за ним следят, а позже на Ленинском проспекте были обнаружены ботинок и два мобильных телефона Амельченко.
На основе слов Амельченко, Коротков опубликовал расследование «Повар любит поострее» о деятельности структур, подконтрольных «повару Путина» Евгению Пригожину. Согласно публикации, люди Пригожина могут быть причастны к нескольким убийствам в России и испытаниям боевых ядов в Сирии.