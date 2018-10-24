Путин пообещал США гонку вооружений при отказе от военных договоров

По словам Путина, Россию беспокоит отказ стран от стратегических договоров по ограничению вооружения, передает РБК. Президент РФ выделили ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, подчеркнув, что Конгресс США уже включил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракетам средней и меньшей дальности.
«Если ракеты будут поставлены в Европу, мы должны будем ответить зеркально. Европейские страны должны понимать, что этим они ставят свою территорию под угрозу ответного удара. Мы сможем ответить, это будет очень быстро и эффективно», — заявил Путин.
Президент добавил, что не понимает, «нужно ли доводить Европу до такой высокой степени опасности».
22 октября президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его мнению, Россия много лет нарушает договор.