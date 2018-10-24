Close

Путин пообещал США гонку вооружений при отказе от военных договоров

24.10.2018

Президент РФ Владимир Путин пообещал гонку вооружений при отказе США от всех военных договоров.

По словам Путина, Россию беспокоит отказ стран от стратегических договоров по ограничению вооружения, передает РБК. Президент РФ выделили ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности, подчеркнув, что Конгресс США уже включил расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по ракетам средней и меньшей дальности.

«Если ракеты будут поставлены в Европу, мы должны будем ответить зеркально. Европейские страны должны понимать, что этим они ставят свою территорию под угрозу ответного удара. Мы сможем ответить, это будет очень быстро и эффективно», — заявил Путин.

Президент добавил, что не понимает, «нужно ли доводить Европу до такой высокой степени опасности».

22 октября президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его мнению, Россия много лет нарушает договор. 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.