Патрушев сообщил о росте террористической угрозы в Сибири

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о растущем уровне террористической активности и высокой вероятности проникновения международных террористов в регионы Сибири.

По его словам, в Сибирском федеральном округе за девять месяцев возбуждено 56 уголовных дел о преступлениях террористической направленности, передает ТАСС.

«Поступающая информация свидетельствует о том, что объекты, расположенные в субъектах Федерации округа, находятся в поле зрения международных террористических и экстремистских организаций», — заявил Патрушев. В первой половине 2018 года прокуратура выявила в Сибири более 9 тыс. нарушений законодательства о противодействии терроризму. Кроме того, более трети объектов и территорий в округе не соответствуют требованиям по антитеррористической защищенности, в основном речь идет об объектах культуры, спорта, а также о культовых сооружениях. По словам секретаря Совбеза, это связано, в том числе, с нехваткой денег в региональных и местных бюджетах.